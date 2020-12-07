Ставрополь, , 17:08 — REGNUM Генеральный директор автомобильного завода «Ставрополь Авто» заподозрен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с января 2014 по декабрь 2016 года директор завода предоставлял налоговые декларации с ложными сведениями и тем самым уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности перед государством составила более 117 млн рублей.

В СК отметили, что следствие примет меры для возмещения ущерба, причиненного подозреваемым. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье директор ООО «Техноэнерго» стал фигурантом уголовного дела за уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество. По данным следствия, он задолжал более 140 млн рублей.