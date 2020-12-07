Вологда, 7 декабря 2020, 17:01 — REGNUM Вологодские медики, работающие с ковидными пациентами, получат бесплатное питание и путевку в санаторий. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, деньги на эти цели будут выделены из областного бюджета.
Воспользоваться санаторно-курортным лечением медики смогут уже в декабре 2020 года.
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Также на 2021 год продлеваются и региональные выплаты медицинским и иным сотрудникам, работающим с новой коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей. Выплаты будут предусмотрены 1500 работникам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за сутки COVID-19 был подтвержден у 369 человек, 15 пациентов скончались.