Москва, , 16:58 — REGNUM Наиболее интенсивный рост заболеваемости COVID-19 в последние недели наблюдается среди работников промышленных предприятий, торговли и транспорта, а также среди государственных служащих. Об этом 7 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Это ещё раз свидетельствует о недостаточном контроле уже на объектах, которые выполняют те или иные услуги или те или иные работы», — сказала она в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

В целом, как отметила глава Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряженной. При этом порядка 40% от общего числа выявленных инфицированных приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано уже 2 488 912 случаев заражения коронавирусом, в том числе 28 142 случая — за последние сутки. Скончались по меньшей мере 43 597 больных COVID-19, излечились и были выписаны 1 956 588 пациентов.