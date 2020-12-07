Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM В Екатеринбурге появились временные передвижные пункты, куда можно сдать опасные бытовые отходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Лампочка

Отнести лампочки, градусники и батарейки можно будет 7 декабря 2020 года ( 15:00—19:00 , время местное) или 17 декабря 2020 года ( 08:00—12:00 ) по адресу: ул. Луначарского, д. 217.

«Администрация города Екатеринбурга просит горожан отнестись к утилизации опасных бытовых отходов со всей ответственностью», — указано в сообщении.

Указанные отходы следует подвергать утилизации не в общем порядке, а лишь в специально отведённых для этого местах, напомнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года в Свердловской области почти двукратно увеличился объём бытового мусора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области почти двукратно вырос объём бытового мусора