Асмэра, , 16:56 — REGNUM В Эритрее 28 христиан-сектантов вышли на свободу после отбытия многолетнего тюремного заключения, 7 декабря сообщает агентство Reuters.

Секта «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила, что 28 представителей их организации в Эритрее вышли на свободу после отбытия наказания сроком от пяти до 26 лет. Еще 24 остаются в тюрьме.

В 1994 году президент Эритреи Исайяс Афеворки подписал указ о запрете секты на территории страны. Главными конфессиями в Эритрее являются ислам и православное христианство.

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