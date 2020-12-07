Санкт-Петербург, 7 декабря 2020, 17:28 — REGNUM Знаменитую петербургскую гостиницу «Астория» в центре города закроют строительными лесами. Как сообщили 7 декабря в Смольном, Государственная административно-техническая инспекция уже выдала разрешение на установку лесов для реставрации фасада исторического здания.
Для работ также установят пешеходную галерею.
«Астория» является объектом культурного наследия федерального значения. Отреставрировать предполагается ее лицевой фасад, обращенный на Вознесенский проспект.
Строители могут приступать к работам уже с 7 декабря. Ожидается, что они продлятся до 31 мая 2021 года.