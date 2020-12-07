Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, останется под стражей в следственном изоляторе как минимум до 23 марта 2021 года. Об этом 7 декабря 2020 года объявила судья Октябрьского районного суда, который рассматривает уголовное дело об убийстве.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как передает корреспондент ИА REGNUM, судья отметила, что завершить судебное производство раньше не получается, так как судебный процесс еще продолжается, стороны перейдут к прениям.

В то же время Соколов обвиняется в двух преступлениях, одно из которых тяжкое (убийство), второе (незаконный оборот оружия) — средней тяжести. По обоим Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет. Поэтому освобождение Соколова из-под стражи сейчас невозможно.

В свою очередь для подготовки к прениям стороны попросили отложить судебное заседание на 14 декабря. Вместе с тем Соколов попросил не перебивать его, когда он будет выступать с последним словом.

«Я очень прошу, я подготовлю речь, не очень большую, минут на двадцать, но прошу не перебивать», — обратился к суду подсудимый и получил согласие.

Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова назначено на полдень 14 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Соколов в ночь убийства аспирантки «гуглил» карту Петербурга