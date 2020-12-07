Кэри, США, , 16:32 — REGNUM В популярной «королевской битве» Fortnite может появиться Хищник из одноимённой серии фильмов. Об этом 7 декабря сообщает портал GameRant.

Энтузиасты уже обнаружили на новой карте Fortnite несколько отсылок к фильмам о Хищнике. Помимо этого, на официальной Twitter-странице игры появилась аудиозапись, в которой говорится о «странных хищниках в джунглях».

Напомним, новый сезон многопользовательского экшена Fortnite посвящён охоте, а его героями стали профессиональные наёмники из различных вселенных. Среди них оказался и Мандалорец — главный герой одноимённого сериала.

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