Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM В Ростовской области возможен рост числа дорожных аварий в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, парковать автомобили только в разрешённых местах, а также вдали от деревьев, опор линий электропередачи, рекламных щитов. Кроме того, поездки на дальние расстояния сотрудники дорожной полиции рекомендуют отложить до улучшения погодных условий.

Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными.

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