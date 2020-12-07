Нижний Новгород, , 16:25 — REGNUM Сотрудники прокуратуры провели проверку дошкольных образовательных учреждений и выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в девяти детских садах Сормовского района Нижнего Новгорода.

Как отмечают в надзорном ведомстве, при приготовлении еды для детей в этих детских садах использовалась немаркированная посуда и продукты с немаркированными сроками годности.

Также прокурорские работники обнаружили трещины на полу и стенах в туалетных комнатах этих детсадов и отметили, что такие дефекты не позволяют проводить надлежащую дезинфекцию этих помещений.

По результатам проверки прокуратура возбудила против руководства дошкольных учреждений дела об административных правонарушениях, в рамках которых предусматривается наказание в виде штрафа на сумму от 15 000 до 25 000 рублей, а также потребовала от руководства детских садов устранить выявленные нарушения.