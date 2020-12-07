Калуга, , 16:58 — REGNUM В Калужской области в охране общественного порядка в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников будет задействовано более 2000 сотрудников органов внутренних дел, личный состав управления Росгвардии по Калужской области, частные охранные организации, добровольные народные дружины и казачество, сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Под усиленную охрану будут взяты места праздничных Рождественских богослужений. Все объекты с массовым пребыванием людей проверят на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе праздничных торжеств и салютов организуют дежурство личного состава Главного управления МЧС России по Калужской области. На особом контроле —выявление и пресечение мест несанкционированной реализации пиротехнических изделий, а также информирование населения о мерах пожарной безопасности. Запланировано обследование мест проведения массовых мероприятий, в том числе с применением специально обученных служебных собак и технических средств.

По мнению губернатора Владислава Шапши, имеющиеся в регионе опыт и ресурсы позволят обеспечить общественную безопасность в зимние праздники и провести на высоком уровне мероприятия в рамках всероссийского проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021».

«Мероприятий в Калуге будет много, ответственность большая. Поэтому все службы областного центра должны работать как хороший часовой механизм», — подчеркнул Владислав Шапша.

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