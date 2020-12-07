Варшава, , 16:20 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил наиболее вероятную дату возвращения в школу для очного обучения учеников 1−3 классов в республике. Об этом передает Dziennik.

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«Наиболее вероятный сценарий предполагает, что 1 — 3 классы вернутся в школу с 18 января», — заявил министр здравоохранения Адам Недзельский. Про иные классы речи пока не идет, соответственно, неизвестно и время, когда их ученики также возвратятся в школы.

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарии, но если за зимние каникулы не произойдет чего-то неожиданного, из-за чего распространение коронавирусной инфекции пойдет вверх, то с 18 января младшие школьники вернутся за парты. Но мы пока обсуждаем, вернутся ли они полностью на очную форму обучения или это будет какая-то смешанная форма обучения», — подчеркнул министр.