Ярославль, , 16:20 — REGNUM В больнице №9 города Ярославля открыт центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

ЦАОП в Ярославле Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦАОПы в регионах создаются в рамках национального проекта «Здравоохранение». Только за прошлый год в регионах должны были заработать 138 подобных центров. Новые структуры должны помогать выявлять рак на ранних стадиях. Для Ярославской области это первый центр амбулаторной онкопомощи, он будет обслуживать жителей Дзержинского района Ярославля.

В открывшемся центре должна работать своя лаборатория, есть аппараты для эндоскопии, рентгена и компьютерной томографии. Вести прием будут шесть врачей. Также в штате 10 медицинских сестер. Предусмотрено открытие дневного стационара на 10 коек. В каком именно режиме центр будет работать в условиях пандемии коронавируса, в правительстве региона не уточняют.

Согласно региональной целевой программе борьбы с онкозаболеваниями, в Ярославской области должно быть открыто 4 ЦАОП. В 2021 году центр должен запуститься в Рыбинске, в 2023 в Угличе, в 2024 году — на базе больницы имени Семашко в Ярославле.

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