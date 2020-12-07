Сатка, Челябинская область, , 16:17 — REGNUM В Челябинской области прокуратура начала проверки после гибели трёхлетней девочки на холоде. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

По данным ведомства, семья состоит на учёте как малообеспеченная. В ходе проводимых надзорных мероприятий предстоит оценить, насколько органы системы профилактики соблюдали законодательство о защите прав несовершеннолетних и полно работали с семьёй.

Известно, что 23-летняя мать девочки живёт с сожителем. Также у неё есть дочь 2019 года рождения. Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря трёхлетняя девочка погибла. Её нашли в сенях мёртвой с признаками переохлаждения.

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