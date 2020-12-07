Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM Сотрудникам ГИБДД удалось пресечь около 700 нарушений правил дорожного движения в Екатеринбурге за один день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления инспекции.

Дорожные полицейские организовали сплошные проверки транспорта и массовые рейды 4 декабря 2020 года. На грубых нарушениях попались 27 водителей, они были задержаны. 15 управляли автомобилем без прав, 12 находились в состоянии опьянения.

В числе нарушителей — таксисты, у которых не имелось путевой документации, или же управлявшие автомобилем, не зарегистрированным должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области смягчили норму по установке защитных экранов в автомобиле. Требование превратилось в рекомендацию.

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