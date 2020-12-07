Кировск, Мурманская область, , 16:16 — REGNUM В ходе двухдневного визита в Кировск Министр спорта РФ Олег Матыцин познакомился со спортивной инфраструктурой Хибин. Масштабную программу по созданию и развитию спортивно-рекреационной зоны, поддержке детского и юношеского спорта в Мурманской области реализует компания «ФосАгро».

Первым делом министр спорта в компании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, руководителей компании «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит» посетил курорт «Большой Вудъявр». За последние годы ФосАгро вложила в развитие горнолыжного комплекса, лыжного стадиона «Тирвас», профилактория, гостиницы и аэропорта около 5 миллиардов рублей. Результат налицо: если пять лет назад турпоток в горнолыжную жемчужину Хибин и всего Северо-Запада составлял 50 тысяч человек в год, то сегодня это уже 170 тысяч.

Впрочем, 2020-ый статистику по понятным причинам немного подпортил. Сезон 2019−2020 на «Большом Вудъявре» пришлось завершить досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, но даже при этом курорт посетили 100 тысяч человек. Однако летом руководство и сотрудники время даром не теряли.

«Все объекты курорта обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, созданы условия для соблюдения социальной дистанции, специалисты осуществляют термометрию всех посетителей, продажа ski-pass осуществляется преимущественно онлайн, а кафе переведены в формат фуд-траков. Поэтому можно с уверенностью сказать, что кататься у нас в этом сезоне будет не только комфортно, но и безопасно», — пояснил министру заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), отвечающий в том числе и за реализацию проектов по развитию спортивно-туристической инфраструктуры Хибин, Герман Симаков.

«Поскольку в области наблюдается стабилизация количества заболевших, мы приняли решение об открытии горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» с 11 декабря», — доложил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пока трассы открываются только для «своих». То есть исключительно для жителей Мурманской области. Это связано с рядом профилактических ограничений, действующих на территории области, в том числе и в части ограничения передвижения. Однако, если в новогодние праздники коронавирус не активизируется, то с середины января курорт будет доступен для гостей со всей России.

И это хорошая новость, потому что курорт стоит того, чтобы здесь побывать. Протяжность трасс «Большого Вудъявра» — 30 километров. Большинство имеют искусственное освещение. Склоны курорта сертифицированы FIS и рассчитаны на любой уровень катания — от новичков до продвинутых экспертов, общий перепад высот составляет более 600 метров. Оборудование комплекса позволяет использовать его не только для отдыха, но и для проведения соревнований межрегионального и федерального уровня.

«Я благодарен за приглашение побывать здесь и посмотреть, как государство и бизнес взаимодействуют в развитии социальной инфраструктуры. Я вижу один из лучших горнолыжных курортов России и в части сервиса, и в части подготовки трасс. Завидую людям, которые скоро начнут здесь кататься на лыжах, ловить адреналин, общаться», — признался министр спорта.

Теперь дело за малым. Компания «ФосАгро» поставила перед «Большим Вудъявром» цель не зависеть ни от каких сезонов и быть востребованным круглогодично. И летом тоже. Для этого на вершине северного склона строится панорамный ресторанный комплекс. Он возводится на высоте 825 метров над уровнем моря и уникален не только своим расположением, но и архитектурными решениями.

«Мы надеемся, что этот объект станет магнитом для туристов и достопримечательностью не только Хибин, но и всего Кольского полуострова, а также Севера России», — пообещал Герман Симаков.

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