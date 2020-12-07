Элиста, , 16:12 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе главы республики 7 декабря.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 166 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

В настоящее время в ковидных госпиталях республики на лечении находится 691 человек. У 20 пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме.

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