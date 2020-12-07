Элиста, , 16:08 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 56 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 7 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получает 691 пациент. В тяжёлом состоянии находятся 20 человек, в госпитале для долечивания — 39 заболевших COVID-19. В список соблюдающих самоизоляцию включено 4 тыс. 327 жителей республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 12 тыс. 404 жителя Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 10 тыс. 177 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за двое суток выявили 185 носителей коронавируса