Челябинск, , 16:04 — REGNUM В Челябинской области уже начали прививать от COVID-19 новой партией вакцины. Об этом сообщает минздрав региона.

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Препарат «Гам-КОВИД-Вак» ставят медикам, учителям, волонтёрам, социальным работникам, а также сотрудникам полиции. Вакцина уже поступила в пять больниц Челябинска. А 8 декабря её доставят в больницы Магнитогорска, Миасса и Сатки.

Прежде чем поставить прививку, гражданину нужно сдать тест на антитела — иммуноглобулин G и M, а также пройти первичный осмотр. Как сообщало ИА REGNUM, 1000 доз вакцины поступила в регион в конце прошедшей недели. А в ближайшее время здесь ждут ещё 2000 доз.