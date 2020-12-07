Ставрополь, , 16:04 — REGNUM Следователи на Ставрополье наградили двух медсестер, которые спасли коллегу от вооруженного ножом разъяренного мужа. Женщины получили ведомственную медаль «Доблесть и отвага», сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе следственного управления (СУ) СК РФ по региону.

По данным ведомства, летом текущего года в один из медицинских центров в городе Ессентуки ворвался мужчина с ножом. Он напал на медсестру, которая является его женой, и более десяти раз ударил ее ножом по различным частям тела.

От расправы потерпевшую спасли ее коллеги Виктория Захаркина и Раиса Самойлова. Они создали собой живую стену, после чего оттащили нападавшего от раненной супруги.

«Вы совершили поистине героический поступок. Рискуя собственными жизнями, проявив решительность, смелость и силу духа, Вы, две хрупкие женщины, обезвредили мужчину с ножом и предотвратили совершаемую им расправу над беззащитной женщиной», — отметил в ходе торжественной церемонии глава СУ СКР по Ставрополью Игорь Иванов.

Руководитель ведомства вручил медаль председателя Следственного комитета России «Доблесть и отвага» медсестре Виктории Захаркиной. Такой же медалью награждена и Раиса Самойлова, которая не смогла прибыть в следственное управление, в связи с чем награду ей передаст коллега.

Отмечается, что в отношении мужа потерпевшей возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.