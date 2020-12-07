Москва, , 16:03 — REGNUM Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу переизбран на посту главы Русского географического общества. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В голосовании приняли участие 211 из 217 делегатов Съезда. Все 211 голосов отданы за Сергея Шойгу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переизбрание состоялось в рамках XVI съезда Русского географического общества. Из-за пандемии коронавируса выборы руководителя организации проходили в заочной форме.

В своём обращении к членам РГО Шойгу заявил, что результат работы организации — это их заслуга «Уверен, что в ближайшие годы мы вместе с вами сможем добиться большего. Сможем в очередной раз продемонстрировать, что Географическое общество, люди, которых оно вокруг себя объединяет, обладают огромными талантами, творческим, организационным, научным потенциалом, который мы сможем использовать во благо России».