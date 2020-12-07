Джакарта, , 16:02 — REGNUM У бывшего заместителя губернатора Джакарты Сандиаго Уно обнаружили коронавирус, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что Сандиаго Уно сдал тест на коронавирус 7 декабря 2020 года после того, как COVID-19 обнаружили у жены политика Нур Асия Уно.

Сандиаго Уно и Нур Асия Уно заявили, что не испытывают никаких симптомов после заражения коронавирусом.

Политик напомнил всем гражданам Индонезии оставаться дисциплинированными в соблюдении санитарных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от коронавируса, произведенную китайской компанией Sinovac, доставили в Индонезию.

Подробнее в материале: В Индонезию доставили 1,2 млн доз китайской вакцины от COVID-19