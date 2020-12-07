Самара, , 16:08 — REGNUM Лицам старше 65 лет могут запретить посещать закрытые спортивные заведения, театры и развлекательные учреждения в Самарской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, ужесточить ограничения для лиц пенсионного возраста предложили на заседании регионального штаба по мерам противодействия COVID-19. Так, было предложено запретить лицам старше 65 лет посещать фитнес клубы, бассейны, театры, а также развлекательные учреждения. При этом уточняется, что данные ограничения касаются занятий спортом в закрытых помещениях. А вот бегать на лыжах в парке запрещено не будет.

Отмечается, что дополнительно будут проработаны ограничительные меры в виде блокировки транспортных социальных карт. При этом руководство региона готово выслушать по данному вопросу представителей общественных организаций ветеранов и пенсионеров, а также представителей социальных служб и транспортных предприятий.

Кроме этого, планируется запретить все корпоративные мероприятия на территории организаций и на предприятиях общественного питания.

Сообщаются, что ограничения сохранятся для церемоний бракосочетания в учреждениях ЗАГСах (участие в них смогут принять не более 10 человек).

Отмечается, что сотрудники торговых предприятий обязаны обеспечивать рекомендованную дистанцию покупателей с нормой в четыре квадратных метра на одного посетителя. При этом в зонах фуд-кортов в торговых центрах можно будет обслуживать только за столиками и по электронному меню: при этом нужно исключить скопления людей у касс. На проведение необходимого технологического переоснащения будет дано время.

Сообщается, что планируется принять дополнительные решения по дистанционному обучению студентов и школьников. При этом с представителями стратегических промышленных предприятий региона будет дополнительно обсуждаться вопрос обязательного 30 процентного перевода работников трудовых коллективов на удаленный режим работы.

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