Москва, 7 декабря 2020, 15:58 — REGNUM В Белгородской области совершено нападение на пограничный наряд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 7 декабря, по данному факту региональными следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности»).
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Инцидент произошёл 3 декабря. Трое вооружённых лиц пытались незаконно пересечь госграницу и на требования пограничников остановиться, открыли по ним огонь.
Она уточнила, что у него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения.
В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления.