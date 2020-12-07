Москва, , 15:58 — REGNUM В Белгородской области совершено нападение на пограничный наряд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 7 декабря, по данному факту региональными следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности»).

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Инцидент произошёл 3 декабря. Трое вооружённых лиц пытались незаконно пересечь госграницу и на требования пограничников остановиться, открыли по ним огонь.

«Чтобы защитить жизнь подчинённых, командир наряда принял решение открыть ответный огонь, — сообщила подробности инцидента официальный представитель СКР Светлана Петренко. — В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован».

Она уточнила, что у него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения.

В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления.