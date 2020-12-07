Москва, , 15:53 — REGNUM Для граждан самой уважаемой из известных в России женщин, чье мнение для них авторитетно, является Валентина Матвиенко (13%), приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Также жители России уважительно относятся к мнению Валентины Терешковой (6%), Ирины Хакамадs (4%), Татьяны Голиковой (2%) b Эллы Памфиловой (1%).

Меньше участники опроса доверяют Марии Захаровой, Алле Пугачевой и Эльвире Набиуллиной (по 1%). На смогли назвать имена уважаемых женщин 24%. Затруднились дать ответ 42% опрошенных.

Опрос проведен 25−27 сентября 2020 года. Опрошены по телефону 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в ближайшие 10−20 лет пост президента России может занять женщина, предполагают 40 граждан.

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