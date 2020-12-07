Орел, , 16:20 — REGNUM Доследственную проверку по факту проживания престарелой женщины в условиях, создающих угрозу для жизни и здоровья, начали в СУ СК России по Орловской области, сообщает пресс-служба ведомства. 81-летняя пенсионерка живёт в полуразрушенном доме с соломенной крышей.

Следователей заинтересовал видеоролик о жительнице Покровского района, размещённый в сети. По предварительным данным, женщина, пережившая Великую Отечественную войну, относится к льготной категории граждан и имеет право на дополнительную социальную поддержку. Однако она проживает в условиях, создающих угрозу для её жизни и здоровья, а должностные лица органов местного самоуправления «необходимую помощь в вопросах улучшения жилищных условий не оказывают».

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.