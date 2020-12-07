Вашингтон, , 15:52 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 175,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 175 663 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 14 761 576.

Также сообщается, что за это же время в США 1113 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 282 345.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 5 624 444 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 213 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.