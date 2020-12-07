Уфа, , 15:48 — REGNUM Туман и гололед ожидаются в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки в Башкирии ожидается местами гололед и небольшой снег. Температура воздуха в ночное время может опуститься до минус 22 °C, а днем столбик термометра может упасть до отметки минус 17 °C.

Отмечается, что на дорогах региона ожидается туман с видимостью до 500 метров, а также гололедица.

Сотрудники спасательного ведомства предупреждают водителей, что необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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