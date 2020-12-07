Магнитогорск, Челябинская область, , 15:28 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области пойманы два 15-летних подростка, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркосредств. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, один зи них в ноябре купил более 53 граммов вещества, а затем с другим расфасовал в пакеты. После этого пакеты разместили в Ленинском районе для дальнейшего сбыта. Остальная часть хранилась в квартире одного из граждан.

Задержали их сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос о предъявлении подросткам обвинения и об избрании меры пресечения.