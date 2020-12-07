Москва, , 15:28 — REGNUM На сегодняшний день в России прививку от гриппа получила уже половина населения страны. Такие данные сегодня, 7 декабря, в ходе президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это 72,5 миллиона человек, в том числе за счёт средств федерального бюджета 63,6 миллиона», — уточнила Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация против гриппа проходит в России по установленному плану. По его словам, в единичных случаях регионы несвоевременно осваивали поставленные вакцины, однако организационные вопросы с ними уже отработаны.

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