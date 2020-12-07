Париж, , 15:20 — REGNUM В сети появился трейлер декабрьского обновления для гоночного симулятора WRC 9. Ролик опубликовали 7 декабря на официальном YouTube-канале Xbox.

В новом обновлении геймеров ожидают шесть этапов, несколько автомобилей и уникальный кооперативный режим. В нём два игрока смогут участвовать в гонках на одном автомобиле.

Напомним, WRC 9 — это официальная видеоигра по мотивам Чемпионата мира по ралли 2020. Её релиз состоялся 3 сентября 2020 года.

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