Москва, , 15:19 — REGNUM Власти Турции приняли решение повысить стоимость входных билетов в музеи и на археологические объекты с 1 мая 2021 года. В зависимости от объекта билеты подорожают на 13−30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Например, входной билет в Памуккале будет стоить 110 лир (чуть более 1000 р.); ранее было 80 лир. Посещение Археологического музея и Музея турецкого и исламского искусства в Стамбуле обойдется в 60 лир (571 руб.), вход в Галатскую башню подорожает на треть, до 25 лир (237 руб.).

Туроператоры пояснили, что организованные туристы повышения цен на входные билеты в музеи и археологические объекты Турции фактически не заметят — их стоимость включена в оплаченные экскурсии.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство туризма и культуры Турции уже несколько раз повышало цены на билеты в музеи — в октябре 2018 года — на 50%, в июле 2019 года — на 20%, в марте 2020 года 10−40%.

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