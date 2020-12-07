Москва, , 15:20 — REGNUM Представители движения «Родители Москвы» подадут в мэрию столицы обращения с требованием отменить дистанционное обучение школьников 6−11 классов. Об этом сообщается группах общественного объединения в социальных сетях.

Помимо этого, намерение прийти к городской мэрии вместе с родительским сообществом подтвердил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). Об этом парламентарий сообщил в своём телеграм-канале.

Визит к мэрии запланирован на 9 декабря 2020 года.

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