Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 855 штрафов за нарушения правил профилактики пандемии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По данным ведомства, 70 человек были задержаны на улице во время комендантского часа, который в стране идет с 21:00 до 05:00. За это им выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600). Еще 785 жителей были оштрафованы на 20 лари (около $6) за нарушение условий масочного режима.

В министерстве подчеркнули, что повторное нарушение карантинных мер может повлечь за собой уголовную ответственность.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 7 декабря, за прошедшие сутки выявили 2501 носителя SARS-CoV-2. Это — самый низкий результат с 5 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии в декабре можно снизить темпы распространения SARS-CoV-2 – врач