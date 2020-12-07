Москва, , 15:12 — REGNUM Сторона защиты российского учёного Анатолия Губанова, который был арестован по обвинению в государственной измене, обжаловала решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила адвокат подозреваемого Ольга Динзе.

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Она уточнила, что апелляционная жалоба на арест была отправлена сегодня, 7 декабря, по почте.

«Пока нет возможности встретиться с моим подзащитным, чтобы заключить с ним соглашение, следствие всячески этому препятствует, желая в это время проводить следственные действия без моего участия», — заявила в беседе с РИА Новости правозащитница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский учёный Анатолий Губанов, арестованный 3 декабря Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int. Его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности.

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