Абакан, , 15:06 — REGNUM В Хакасии стартовала вакцинация медицинских работников от COVID-19, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в республиканском правительстве.

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В республику поступило 700 доз вакцины от коронавируса. В первую очередь прививки будут делать медицинским и педагогическим работникам.

Перед вакцинацией необходимо пройти специальное обследование.

В правительстве Хакасии подчеркнули, что массовая вакцинация жителей региона запланирована на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 7 декабря выявлен 13 331 носитель коронавируса.

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