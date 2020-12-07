Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Постановление Чкаловского райсуда Екатеринбурга о замене наказания фотографу Дмитрию Лошагину будет изучено на предмет отсутствия либо наличия оснований для обжалования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, прокурор Александр Клементьев возражал против того, чтобы удовлетворять ходатайство Лошагина. Основанием для этого он называл то, что своей вины фотограф не признал и имел одно дисциплинарное взыскание. Руководство колонии тоже выступило против замены наказания.

Как сообщало РЕ, 7 декабря суд принял решение заменить Лошагину неотбытую часть наказания ограничением свободы. К настоящему времени фотограф провёл в местах лишения свободы 6 лет 9 месяцев и 5 дней. Осталось 3 года и 25 дней. Напомним, в августе 2013 года была убита его супруга. А 24 июня 2015-го Лошагин был осуждён за убийство, хотя ранее суд его оправдал.

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