Москва, 7 декабря 2020, 15:04 — REGNUM Наибольший рост показателей заболеваемости за последние 14 дней наблюдается среди сотрудников промышленных предприятий, работников торговли, госслужащих и работников транспорта. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Хотела бы отметить, что за последние две недели наиболее интенсивный рост показателей заболеваемости продолжается среди работников промышленных предприятий, работников торговли, работников транспорта и государственных служащих, что еще раз свидетельствует о недостаточном контроле уже на объектах, которые выполняют те или иные услуги или те или иные работы», — сказала Попова.
По её словам, масочный режим в российских регионах в основном соблюдается.
Попова также рассказала о составлении более чем 30 тысяч протоколов за несоблюдение масочного режима по всей России.