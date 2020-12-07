Москва, , 14:52 — REGNUM Московская система здравоохранения готова к масштабной вакцинации, сообщил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

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На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ он рассказал, что в Москве «начали обкатку системы масштабной вакцинации».

«4 декабря открыли электронную запись групп риска, в первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб. В выходные, в субботу и воскресенье, открыли прививочные пункты, на которых привилось за выходные около двух тысяч человек», — сообщил Собянин.

По его словам, запуск вакцинации позволил проверить работу всей системы, включая функционирование складов, доставки вакцины по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение и разморожение вакцины.

«Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации», — заявил Собянин.