Абакан, , 14:51 — REGNUM Время работы предприятий и организаций общественного питания продлено в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, они смогут работать с 06:00 до 23:00 по местному времени.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

При этом сохраняются требования соблюдения установленных санитарно-эпидемических требований. Наполняемость залов не должна превышать 50%.

Напомним, в Хакасии время работы кафе, баров и ресторанов было ограничено с 06:00 до 22:00 с 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в республике коронавирус выявлен у 13 331 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии коронавирус выявлен у 1069 детей

Читайте развитие сюжета: Медиков Хакасии начали прививать от COVID-19