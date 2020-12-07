Москва, , 14:56 — REGNUM Пациенты с коронавирусной инфекцией в полной мере обеспечены реанимационными койками, дефицита таких мест в России нет. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 7 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Реанимационные койки развёрнуты в достаточном количестве. Дефицита в них медучреждения не испытывают, тяжёлые пациенты в полном объёме получают помощь, подчеркнул он.

Около 80% пациентов с COVID-19 или подозрением на эту болезнь лечатся на текущий момент амбулаторно. Остальные 20% находятся в стационарах, добавил министр.

Таких пациентов в стационарах насчитывается около 216 тыс. человек, из них примерно 15 тыс. человек — на стадии диагностики внебольничной пневмонии, уточнил он. В целом по стране для пациентов с COVID-19 развёрнуто 278,5 тыс. коек, из них 22,8% — резерв.