Мурманские власти объявили 31 декабря выходным днем
Мурманск,
7 декабря 2020, 14:48 — REGNUM В Мурманской области 31 декабря будет выходным днем. Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Чибис.
Следите за развитием событий в трансляции: «Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем? – все новости»
Рабочий день с 31 декабря будет перенесен на субботу 26 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, в мурманской области возобновят работу кинотеатры, а также откроются горнолыжные курорты.
История вопроса
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.