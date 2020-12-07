Мурманск, 7 декабря 2020, 14:48 — REGNUM В Мурманской области 31 декабря будет выходным днем. Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Чибис.

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Рабочий день с 31 декабря будет перенесен на субботу 26 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в мурманской области возобновят работу кинотеатры, а также откроются горнолыжные курорты.