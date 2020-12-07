Москва, , 14:45 — REGNUM Минздрав РФ не предлагал ввести ограничения на передвижение между российскими регионами. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Хочу уделить особое внимание. Сегодня прошла конференция «Медицина и качество». Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами», — сказал Мурашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что слова Михаила Мурашко были вырваны из контекста — речь шла о практике применения подобной меры в других странах.

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