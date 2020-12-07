Сухум, , 14:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Абхазии приобрело 15 тыс. доз вакцины от гриппа, и в стране 7 декабря стартовала вакцинация населения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

По данным министерства, жителей страны будут вакцинировать с помощью препаратов российского производства «Ультрикс» и «Совигрипп».

"Вакцина предназначена как детям с шести месяцев, так и взрослым. Через 7−14 дней после прививки начнет вырабатываться стойкий иммунитет, который будет держаться, как минимум, в течение одного года», — процитировали в пресс-службе главного специалиста управления лечебно-профилактической помощи минздрава Абхазии Есму Гуния.

Она призвала жителей республики прийти на вакцинацию и сообщила, что сама сделала прививку около трёх недель назад. Гуния подчеркнула, что за прививку не нужно будет платить.

Стоит отметить, что ранее глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что власти Тбилиси якобы передали в Абхазию 10 тыс. доз вакцины от гриппа. Он не сообщил, как это было сделано в условиях закрытой границы с абхазской стороны. В Сухуме не прокомментировали это заявление.

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