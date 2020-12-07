Москва, 7 декабря 2020, 14:42 — REGNUM Правила поставки вакцины от COVID-19 в российские регионы будут утверждены к 8 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«К завтрашнему дню (8 декабря) по моему поручению будут утверждены правила поставки препаратов в регионы», — сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса. Первыми прививку смогут сделать врачи и учителя. Вакцинация будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе.
Напомним, Россия стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
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