Москва, , 14:42 — REGNUM Правила поставки вакцины от COVID-19 в российские регионы будут утверждены к 8 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вакцина от коронавируса Sevdz.ru

«К завтрашнему дню (8 декабря) по моему поручению будут утверждены правила поставки препаратов в регионы», — сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса. Первыми прививку смогут сделать врачи и учителя. Вакцинация будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе.

Напомним, Россия стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.

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