Москва, , 14:42 — REGNUM Правила поставки вакцины от коронавирусной инфекции в субъекты РФ будут утверждены уже к 8 декабря. Об этом в ходе сегодняшнего заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«К завтрашнему дню по моему поручению будут утверждены правила поставки препаратов в регионы», — сказал глава российского правительства.

Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина начать во всех субъектах Российской Федерации уже на текущей неделе масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей.

«Министерство здравоохранения должно утвердить график поставки вакцины в субъекты Российской Федерации и план её распределения», — подчеркнул премьер-министр.

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Глава российского правительства также поручил губернаторам «подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику её проведения, в том числе доставку граждан из отдалённых территорий до пунктов вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она составляет 1 942 рубля за два компонента.

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