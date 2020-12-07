Вологда, , 14:41 — REGNUM В Великом Устюге откроют моногоспиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Госпиталь на 25 коек будет располагаться на базе инфекционного отделения местной ЦРБ. В настоящее время идет работа по оснащению учреждения всем необходимым — кислородными концентраторами, аппаратами ИВЛ и так далее. Открытие запланировано на 14 декабря. Учреждение станет шестым антиковидным госпиталем в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогодних праздниках Великий Устюг собираются посетить 25 тысяч туристов.