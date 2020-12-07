Пенза, , 15:12 — REGNUM Более 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступит в Пензенскую область на текущей неделе. Об этом 7 декабря сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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Прививки от коронавирусной инфекции первоочередно сделают медикам и педагогам. Всего запланировано восемь пунктов проведения вакцинирования — четыре прививочных кабинета в Пензе и в четырех межрайонных больницах. Персонал указанных медучреждений прошел обучение по правилам хранения и применения вакцины.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что людей, пожелавших сделать прививку, обязательно должны проверить за трое суток на антитела в крови, чтобы была 100% вероятность, что они не больны. Вакцинацию необходимо провести в кратчайшие сроки, нацелил глава области.

ИА REGNUM напоминает, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции руководством министерства здравоохранения Пензенской области принято решение провести обучение абсолютно всех врачей терапевтов и врачей общей практики, работающих в лечебных учреждениях региона.

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