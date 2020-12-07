Астрахань, 7 декабря 2020, 14:35 — REGNUM В Астрахани возросло число госпитализированных после массового отравления хлором в бассейне «Динамо», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 18 госпитализированных детях в возрасте от пяти до 12 лет. Шесть из них находятся в реанимации.
Также в МЧС уточнили информацию о содержании химических веществ в бассейне, сообщает ТАСС. Уровень превышения составил 24,9 при допустимой норме 1 — почти в 25 раз. Ранее сообщалось, что допустимая норма составляет 0,1.
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