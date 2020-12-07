Астрахань, , 14:35 — REGNUM В Астрахани возросло число госпитализированных после массового отравления хлором в бассейне «Динамо», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения г. Астрахани. По состоянию на 13: 00 — 30 человек, их них 21 ребенок и 9 взрослых. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 18 госпитализированных детях в возрасте от пяти до 12 лет. Шесть из них находятся в реанимации.

Также в МЧС уточнили информацию о содержании химических веществ в бассейне, сообщает ТАСС. Уровень превышения составил 24,9 при допустимой норме 1 — почти в 25 раз. Ранее сообщалось, что допустимая норма составляет 0,1.

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