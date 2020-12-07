Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM Осуждённый за убийство девушки фотограф Дмитрий Лошагин выходит на свободу. Решение принял Чкаловский райсуд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба облсуда.

Лишение свободы ему заменено на ограничение свободы сроком на 3 года и 25 дней. Он не может менять места своего жительства, покидать Екатеринбург, покидать место проживания с 22:00 до 6:00 по местному времени, кроме случаев, вызванных состоянием здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 23 августа 2013 года. Дело вызвало широкий резонанс. Лошагина заподозрили в убийстве. Изначально суд его оправдал, но 24 июня 2015 года прозвучал обвинительный приговор.

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